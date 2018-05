Mannheim. (RK) Teal Fowler versteht die Welt nicht mehr. "Das Strafmaß, das die DEL-Disziplinarkommission für Vergehen anlegt, ist nicht mehr kalkulierbar. Wir bewegen uns fast im rechtsfreien Raum", sagte der Adler-Manager gestern im RNZ-Gespräch, nachdem Einzelrichter Tino Boos auf den Mannheimer Antrag hin die Videobilder des Bandenchecks von Andrè Rankel gegen Danny Richmond ausgewertet hatte und kein Anlass für eine nachträgliche Sperre des Berliner Raubeins sah.

"Man ist dort der Meinung, dass die Aktion keine Kriterien für eine Matchstrafe erfüllt", musste sich Fowler anhören. Da die nach Auffassung von Boos durchaus angebrachte fünf Minuten plus Spieldauer (Check gegen die Bande mit Verletzungsfolge) keine automatische Sperre nach sich zieht, geht der Eisbären-Kapitän straffrei aus. "Es war ein Check, wobei sich Danny in einer gefährlichen Position befand, weil er den Angreifer nicht sehen konnte und die Scheibe längst gespielt war", fehlt Fowler jedes Verständnis für das Urteil, "denen war der Anlauf offenbar nicht groß genug".

Daneben hat sich herausgestellt, dass der hohe Stock im Gesicht von Andrew Joudrey von Berlins Barry Tallackson stammte, der allerdings nach einem regelgerechten Check von Dominik Bittner seinen Schläger nicht mehr kontrollieren konnte. Ein klassischer Unglücksfall also - Joudrey wurde mittlerweile erfolgreich operiert. Da sich die Symptome für eine Gehirnerschütterung bei Richmond bis Mitte der Woche nicht bewahrheiteten, könnten beide am Freitag schon wieder in der Aufstellung stehen.

"Die Mannschaft hat sich darauf eingeschworen, sich nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, als wären wir Freiwild", ist sich Fowler sicher. "Wir werden nicht auseinanderfallen, wer vor uns in der Tabelle steht, wird sich noch wundern", kündigte Spielmacher Glen Metropolit Taten an.