Von Rainer Kundel

Bietigheim-Bissingen. Vier Tage vor dem ersten Champions-League-Auftritt der Adler Mannheim gegen den HC Lugano machten sich rund 500 Anhänger auf die 115 Kilometer weite Strecke nach Bietigheim-Bissingen, in die Kreisstadt an der Enz, um der sommerlichen Verabredung ihres Klubs in der wohltemperierten Eis-Arena im Ellental beim Vorbereitungsspiel gegen den dreifachen Zweitligameister Bietigheim Steelers beizuwohnen.

Mehr als 3.000 Besucher hatten ihr Ticket bereits im Vorverkauf erworben - sowohl in der Kurpfalz als auch im Schwäbischen galt das Motto "heiß auf Eis"! Wegen des starken Verkehrs meldete der Mannheimer Mannschaftsbus Verspätung bei der Ankunft, weshalb auch der Beginn der vereinbarungsgemäß über 65 Minuten gehenden Partie um 30 Minuten verschoben werden musste. Der 7:3 (2:0, 1:0, 4:3)-Sieg stand dabei weniger im Vordergrund als die Wettkampfpraxis.

Aus dem großzügig bestückten Kader ließ Trainer Sean Simpson im Vergleich zum ersten Vorbereitungsspiel beim HC Pardubice (6:1) Marcel Goc und Marcus Kink pausieren. Dafür gaben Mirko Höfflin und Carter Proft ihr Debüt. Mit Dominik Bittner und Förderlizenzspieler Kevin Maginot (22) bot Simpson acht Verteidiger auf. Die ersten beiden Sturmformationen bildeten MacMurchy, Ullmann und Sparre sowie Kolarik, Festerling und Wolf.

Nach stürmischem Beginn des emsig auftretenden Zweitligisten, der Adler-Torhüter Dennis Endras zunächst gut beschäftigte und einmal das Metall traf, markierten die Gäste durch überlegt vorgetragene Konter im ersten Drittel durch Chad Kolarik (9./Vorarbeit Festerling) und Matthias Plachta (19./Assistent Tardif) eine Zwei-Tore-Führung.

Mit fortdauernder Spieldauer wurde die Überlegenheit der individuell besser besetzten Adler deutlicher. David Wolf (25.) erhöhte nach einem lehrbuchhaft vorgetragenen Angriff auf 3:0. Weitere liefen zwar optisch ansprechend auf das Tor von Martinovic, wurden aber nicht mit letzter Konsequenz abgeschlossen. Zwei Anschlusstoren von Schoofs ließen die Adler durch Kolarik, Wolf und Sparre gegen die nun "platt" wirkenden Steelers innerhalb von 56 Sekunden weitere Treffer folgen.

In drei Tagen beim Spiel gegen den Schweizer Vizemeister aus Lugano werden die "Greifvögel" durch die Bank deutlich mehr gefordert werden, als dies am Sonntag gegen den ambitionierten Zweitligisten der Fall war.

Bietigheim Steelers - Adler Mannheim 3:7 (0:2, 0:1, 2:4); Schiedsrichter: Bidoul (Sonthofen), Westrich (Zweibrücken); Tore: 0:1 Kolarik (9.), 0:2 Plachta (19.), 0:3 Wolf (25.), 1:3 Schoofs (45.), 1:4 Kolarik (50.), 1:5 Wolf (50.), 2:5 Schoofs (58.), 2:6 Sparre (58.), 2:7 Tardif (61.), 3:7 Auger (62.) ; Strafminuten: 4/8; Zuschauer: 3.500.