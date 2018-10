Mannheim. Die Adler Mannheim haben den ehemaligen NHL-Profi Simon Gamache verpflichtet. Der kanadische Stürmer spielte zuletzt für Fribourg-Gotteron in der Schweiz, war aber zuvor in der nordamerikanischen Profiliga NHL insgesamt 48 Mal für die Atlanta Thrashers, Nashville Predators, St. Louis Blues und Toronto Maple Leafs aktiv. In Mannheim unterschrieb der 32-Jährige einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag. (dpa)