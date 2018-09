Mannheim. Die Adler Mannheim hoffen nach siebenjähriger Pause wieder auf den Titel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). "Wir zählen sicher zu einer Gruppe von Mannschaften, die Meister werden können", sagte Adler-Trainer Harold Kreis. Für die am 13. September mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger Schwenninger Wild Wings beginnende Saison haben die Mannheimer bereits 6200 Dauerkarten verkauft, obwohl sie in der zurückliegenden Spielzeit bereits im Playoff-Viertelfinale ausgeschieden waren. (dpa)