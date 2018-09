Von Christopher Benz

Sinsheim. Wo aktuell die Hoffenheimer Fußballer in kurzen Hosen auf dem besten Weg sind, nach einem beeindruckenden Zwischenspurt den Klassenerhalt in der Bundesliga zu erreichen, flitzen in knapp acht Monaten die Eishockey-Cracks der Adler Mannheim und der Schwenninger Wild Wings über eine eigens dafür errichtete Eisfläche. Am 7. Januar 2017 steigt das Wintergame der Deutschen Eishockey-Liga in der Rhein-Neckar-Arena.

"Wir wollen der Tradition des deutschen Eishockeys gerecht werden und für ein besonderes Flair sorgen", erklärte am Dienstag Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp mit Bezug zum Motto der Veranstaltung - "The good old hockey game".

Das gute alte Hockey-Spiel soll dank eines großen logistischen Aufwands an ein Spiel auf einem zugefrorenen See erinnern. Dafür stehen in der bislang ausschließlich zu Fußballspielen genutzten Arena einige Umbaumaßnahmen an. Zehn Tage nimmt der Aufbau einer Eisfläche in Anspruch, dafür müssen Teile des Rasens weichen. Wenn das Stadion am 13. Januar wieder an die TSG Hoffenheim übergeben wird, ist ein neuer Naturrasen inklusive. Im hohen sechsstelligen Euro-Bereich liegt der Aufwand für die Veranstaltung. "Geld mit dem Wintergame zu verdienen, ist nicht das Allerwichtigste", sagte Hopp, "es geht darum, den Eishockeysport nicht nur in der Region, sondern in ganz Deutschland voranzubringen."

Ein ausverkauftes Haus mit 29.700 Zuschauern ist in die Kalkulation eingerechnet. Stand heute sind rund 19.000 Karten abgesetzt, daher ist es nur eine Frage der Zeit, ehe alle Plätze vergeben sind. 5000 Karten wurden aus Schwenningen, für die das Wintergame offiziell ein Heimspiel ist, geordert. "Die Nachfrage ist ungebrochen hoch, das zeigt die Wertigkeit des Eishockeys", verkündet Hopp weiter. Anders als beim Wintergame vor zwei Jahren in Düsseldorf, findet im Vorprogramm kein Spiel der Legenden, sondern eines der Jungadler gegen Bad Tölz statt. Man möchte dem Nachwuchs die Chance geben, von dieser Atmosphäre zu profitieren. "Die Jungs sind schon richtig heiß darauf", hat Hopp bei den Talenten ausschließlich in erwartungsfrohe Gesichter geschaut.

"Nachdem die bisherigen Veranstaltungen in Nürnberg (2013) und Düsseldorf (2015) stattfanden, ist es räumlich gesehen wichtig, nun im Südwesten vertreten zu sein", sagte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL.

Nichts Neues gibt es hingegen in Sachen Trainersuche bei den "Greifvögeln". "Die Suche ist in vollem Gange", ließ sich Hopp nichts entlocken. Daher müssen sich die Fans noch etwas gedulden, ehe der Klub den neuen Cheftrainer präsentiert.

Zeitgleich mit der Pressekonferenz in der Rhein-Neckar-Arena wurden am Dienstag in Zürich die Vorrunden-Gruppen für die Champions-Hockey-League ausgelost. Dabei bekommen es die Adler mit Tappara Tampere aus Finnland und dem HC Lugano aus der Schweiz zu tun. Als Gründungsmitglied der CHL waren die Mannheimer ebenso wie Berlin, Ingolstadt sowie Krefeld gesetzt. Außerdem haben sich der neue Deutsche Meister aus München und der Vize aus Wolfsburg sportlich qualifiziert. Nach den vier Gruppenspieltagen, die zwischen dem 16. August und 11. September stattfinden, qualifizieren sich die jeweiligen Gruppensieger und Zweitplatzierten für das Sechzehntel-Finale.

Die Auslosung hätte aus Adler-Sicht definitiv besser laufen können. Tappara Tampere hat diese Spielzeit in Finnland nach 13 Jahren mal wieder die Meisterschaft gewonnen. Der HC Lugano wurde in der starken Schweizer Liga Vizemeister und verpasste damit nur knapp den ersten Titel nach 2006.