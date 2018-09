Will in der Champions League gegen Ostrau sein Comeback im Adler-Team feiern: Glen Metropolit führt den Puck. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. "Es ist uns ein Fest" - unter diesem Motto wirbt die SAP Arena in diesem Sommer für die Veranstaltungen im zehnten Jahr ihres Bestehens. Am Samstag, das ist exakt der Tag, an dem vor zehn Jahren die Adler Mannheim als "Hometeam Nummer 1" mit einem Match gegen eine DEL-Auswahl die Eröffnung der Halle mitgestaltet hatten, steigt der "Super-Samstag", wie der siebenfache deutsche Eishockeymeister den Tag genannt hat. Geboten wird den Besuchern ein Eishockey-Marathon in drei Teilen.

Los geht’s um 12 Uhr auf dem Südplatz vor der Arena zwischen den Eingängen A und B, wo ehemalige Adler-Größen 90 Minuten Autogramme schreiben werden. Von den "Altstars" haben Fred Brathwaite, Ilpo Kauhanen, Pascal Trépanier, François Bouchard, Martin Ancicka, Nico Pyka, Felix Petermann, Dan McGillis, Michael Bakos, René Corbet, Jeff Shantz, Colin Forbes, François Methot, Mario Scalzo, Tomas Martinec, Scott King, Craig MacDonald, Mike Stevens, Todd Hlushko und Dave Tomlinson zugesagt. Etliche kommen eigens aus Nordamerika angereist.

Tomlinson, von 1996 bis 2002 Mittelstürmer in Mannheim, war in dieser Zeit Mitglied von vier Meisterteams und liegt in der ewigen Scorer-Bestenliste mit 300 Punkten (117 Tore, 183 Vorlagen) noch heute auf Rang zwei hinter Pavel Gross. Erst in dieser Saison können beide von Jochen Hecht und Christoph Ullmann überholt werden.

Nach Ende des auf 90 Minuten geplanten Traditionsspiels mit durchlaufender Uhr steht eine feierliche Zeremonie an. Das Meisterbanner der Saison 2014/15 wird unters Hallendach gezogen und reiht sich neben den Bannern aus den Jahren 1980, 1997, 1998, 1999, 2001 und 2007 ein. Anschließend folgt ab 19.30 Uhr der sportlich hochwertigste Teil des Tages: Das abschließende Gruppenspiel der Vorrunde in der Champions League gegen das tschechische Vitkovice Steel Ostrau.

Teal Fowler sagt: "Wir halten alle Karten in unserer Hand, da am Vorabend bereits Ostrau gegen Grodno antritt." Optimal findet es Fowler, dass der Mannschaft in den letzten drei Wochen vor der DEL-Saison die Reisen erspart bleiben. "Wir haben Zeit, noch einige taktische Dinge zu besprechen und die Special Teams weiter voranzutreiben", berichtet der Manager über die Schwerpunkte der Arbeit von Trainer Greg Ireland.

Möglicherweise gibt Glen Metropolit nach vierwöchiger Pause ein Debüt. Einfach wird es für den 41-Jährigen nicht, nach dem Verpassen eines Großteils der Vorbereitung bis zum Ligastart in einer Woche bei 15 Stürmern die Konkurrenten zu verdrängen.

In der nächsten Woche wird auch Torwarttrainer Brian Daccord eintreffen und sich vor dem DEL-Auftakt am 11. September gegen Schwenningen mit speziellen Übungen Dennis Endras und Youri Ziffer widmen. Noch nicht endgültig festgelegt ist die Aufgabenverteilung beim Coaching zwischen den beiden Assistenten Craig Woodcroft und Steve Walker. "Es ist sicher sinnvoll, dass sich einer speziell den Verteidigern annimmt", findet Fowler. Der jüngst hinzugekommene Walker nahm Stellung zu unterschwellig geäußerten Vorwürfen aus Ost-Berliner Fankreisen, zur Konkurrenz "übergelaufen" zu sein. "Als Spieler werde ich immer ein Eisbär sein, schließlich habe ich elf Jahre dort gespielt. Mannheim ist für mich aber das nächste Kapitel. Wäre ich zum Beispiel nach Berlin gegangen, dann hätte ich den Job vielleicht nicht wegen meiner Fähigkeiten als Trainer, sondern wegen meiner Leistungen als Spieler bekommen", so die klare Aussage Walkers: "Wenn wir demnächst gegen die Eisbären spielen, will ich gewinnen!"