Von Rainer Kundel

Mannheim. Mund abputzen und weiter geht’s - über die Art und Weise, wie der Sieg in Köln geholt wurde, dem dritten 3:2-Erfolg der Adler in Folge, wird in wenigen Tagen niemand mehr sprechen. Es gab in der Vergangenheit viele Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte der DEL, die technisch anspruchsvolleres und schnelleres Eishockey boten. Doch zu einem guten Spiel gehören zwei Mannschaften und die Kölner bekommen eben zu spüren, dass die Tabelle nicht lügt. Was bei den zahlreichen Stockfehlern, die den Adlern nicht weniger passierten als dem hypernervösen Gegner, zu bedenken ist, war das schlechte, weil zu stumpfe Eis in der zu warmen Kölner Multifunktionshalle.

Zuletzt fünf Siege, dreizehn Punkte und von Platz acht auf fünf geklettert, die Adler haben Wort gehalten und das Feld von hinten aufgerollt. Zwar laufen ein halbes Dutzend Spieler im Vergleich zur Meistersaison nach wie vor ihrer Form hinterher, doch der Teamgeist und die kämpferische Note stimmen. Und einer geht dabei voraus, wie man das von ihm aus dem Vorjahr auch gar nicht anders kennt: Andrew Joudrey spielt seit seiner Kiefer-Zahnverletzung aus dem Berlin-Spiel mit Vollvisier, ihm wurden vor einer Woche neben dem genähten Zahnfleisch zwei abgebrochene Zähne aus dem Kiefer operiert, aber der 31-Jährige lässt sich nichts anmerken, blockt Schüsse in Unterzahl, als sei dies die selbstverständlichste Sache der Welt.

Die kommenden drei Spiele können die Weichen für Rest-Hauptrunde stellen und Aufschluss darüber geben, ob der Meister seinen "Dezember-Blues" endgültig überwunden hat. Das Nachholspiel gegen Straubing (heute, 19.30 Uhr), der Auftritt des direkten Konkurrenten um Platz vier, EHC München am Freitag, und die Auswärtspartie bei den Nürnberg Ice Tigers (Sonntag). Die Franken trennt momentan nur ein kleiner Unterschied in der Tordifferenz von den Adlern.

Unterdessen bestätigte Manager Teal Fowler gestern gegenüber der RNZ, dass man zwar die Augen nach einem Defensiv-Verteidiger (zehnte Importlizenz) offen halte, aber nicht krampfhaft wie von einigen Medien kolportiert und um jeden Preis eine Verpflichtung tätigen werde. "Einen Ergänzungsspieler werden wir nicht holen, wenn dann muss es schon für die Position passen, die wir suchen".

Schon der Anfang gegen die Straubing Tigers hat es in sich, treffen doch zwei "Serientäter" aufeinander: Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen, die Niederbayern sind gut ins neue Jahr gekommen und nehmen seit Sonntag erstmals seit Anfang Oktober wieder einen Platz ein, der zur Teilnahme an der ersten Playoff-Runde (Viertelfinal-Qualifikation) berechtigt. Beim 2:1-Sieg in Krefeld erzielte Adler-Leihgabe Mirko Höfflin (23), der im Sommer zurückkehren wird, sein siebtes Saisontor.

Straubings Trainer Larry Mitchell (48) ist seit seiner Augsburger Zeit darauf spezialisiert, aus niedrig budgetierten Klubs das Maximale herauszuholen. Das scheint ihm mit etwas Anlauf auch am Straubinger Pulverturm zu gelingen. Zwei Akteure sind für den Aufschwung mit verantwortlich: Torhüter Matt Climie, den die Tigers im Dezember schon nahelegten wollten, das Weite zu suchen, und Powerplay-Spezialist Austin Madaisky, ein erst Anfang November verpflichteter Verteidiger der Lake Erie Monsters (AHL). Dass der Rechtsschütze (noch) nicht in Mannheim gelandet ist, lag allein daran, dass Straubings Manager Jason Dunham sehr gute Kontakte zum Elternhaus des "Schnäppchens" pflegt. Climie dagegen erhielt durch eine Nachnominierung zum Team Canada beim Spengler-Cup einen Leistungsschub, zudem engagierte man für den etwas sensiblen Kanadier einen Torwarttrainer.

Info: Dienstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim-Straubing Tigers (Nachholspiel vom 30.Dezember).