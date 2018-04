In der 28. Minute war es so weit: Andrew Joudrey (rechts) trifft vor 12.459 Zuschauern in der SAP Arena zum 1:0 für die Adler. Foto: vaf

Von Achim Wittich

Mannheim. Vorm zweiten Landesderby gegen die Schwenninger Wild Wings waren die Adler Mannheim gewarnt. Zum einen hatten die Cracks von Trainer Geoff Ward das erste Saisonduell in fremder Halle doch glatt mit 2:5 verloren, zum anderen konnten die Schwenninger nach einem Trainerwechsel am Dienstag in Nürnberg mit 3:2 gewinnen. "Die anderen Teams sind nun besser präpariert", sagte Ward noch am Donnerstag beim wöchentlichen Mediengespräch.

Natürlich ist ihm klar, dass sich die Kontrahenten Woche für Woche immer besser auf das Spiel der Adler einstellen werden. Diesmal allerdings gab sich der DEL-Tabellenführer keine Blöße. Nach dem 2:4 gegen Ingolstadt am letzten Sonntag, der ersten Heimniederlage, zeigten sich die Adler gestern Abend geduldig und hatten beim 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) gegen die Schwarzwälder nur im Anfangsdrittel ein paar Probleme.

Nach nur 43 Sekunden ging's erwartungsgemäß los: Mannheims Martin Buchwieser und Gäste-Raubein Sean O'Connor gerieten aneinander, es wurde früh gebalgt. Die Adler waren anschließend schnell Herr im eigenen Haus, präsentierten ihren Fans - 12.459 waren gekommen - aber, wie man es vor dem gegnerischen Tor besser nicht machen sollte. Die größten Gelegenheiten ließen Matthias Plachta und Buchwieser (10.) und kurz darauf Jochen Hecht (11.) aus.

Der ehemalige NHL-Star und seine Kollegen machten viel Verkehr vor Schwenningens Goalie Dimitri Pätzold, doch die Hartgummischeibe fand noch nicht den Weg ins Ziel. Auf der Gegenseite durfte Youri Ziffzer, dem Geoff Ward diesmal den Vorzug für Dennis Endras gegeben hatte, die Konzentration nicht verlieren. Das ein oder andere Mal musste er auf der Hut sein, ließ sich aber auch in der Schlussminute des ersten Drittels nicht von den kämpferischen, aber stocktechnisch unterlegenen Cracks von Schwenningens Interimscoach Dave Chambers (74) überraschen. Noch machte es sich nicht bezahlt, dass Ward die Sturmreihen fröhlich durcheinander gewirbelt hatte.

Das Geduldsspiel ging gar bis zur 28. Minute weiter, bis endlich Rollenspieler Andrew Joudrey den Gordischen Knoten löste und den klar überlegenen Spitzenreiter in Führung schoss. Die Blau-Weiß-Roten arbeiteten in der Defensive weiter grundsolide. Sollten sie gar schon zum sechsten Mal ohne Gegentreffer bleiben?

Diese Frage verlor in der 35. Minute an Bedeutung, als Buchwieser sein fünftes Saisontor gutgeschrieben bekam. Schwenningens Granath hatte allerdings den Puck als Letzter ins eigene Netz befördert. Buchwieser fand das klasse und legte kurz darauf mit einem hammerharten Schuss zum 3:0 nach (38.). "Steht auf, wenn ihr Adler seid." Jetzt wurde es richtig laut in der SAP Arena.

Die Torschuss-Statistik von 34:17 für Mannheim nach zwei Dritteln spiegelte die Kräfteverhältnisse wieder.

Dann rauften zur Abwechslung Danny Richmond und Ashton Rome miteinander und durften zur Abkühlung für längere Zeit aufs Sünderbänklein. Die Wild Wings wurde zusehends wilder, wollten Zoff, weil die Punkte weg waren. Doch ihr Gegner blieb mit dem sicheren Gefühl des Siegers meist cool. Das 1:3 durch Danner (58.) änderte daran nichts mehr, Kai Hospelt traf eine Sekunde vor Schluss ins leere Schwenninger Tor - und der Kabinenspruch der Adler hat in der 21. DEL-Saison weiter Bestand. "Ein gutes Team verliert nicht zweimal hintereinander."

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 3:0 (0:0,3:0, 1:1); Schiedsrichter (Aumüller/Schimm (Planegg/Waldkraiburg); Zuschauer: 12 459; Tore: 1:0 Joudrey (28.), 2:0 Buchwieser (35.), 3:0 Buchwieser (38.), 3:1 Danner (58.), 4:1 Hospelt (60); Strafzeiten: 8 + 10 Disziplinar Richmond/16+10 Disziplinar Rome.