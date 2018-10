Mannheim. Die Adler Mannheim haben die Vorrunde in der European Trophy mit einem Heimsieg abgeschlossen. Der sechsmalige deutsche Eishockey-Meister gewann am Samstag 3:2 gegen IFK Helsingfors aus Finnland. Vor rund 5500 Zuschauern erzielten Dominik Bittner (18.), Frank Mauer (22.) und Yanick Lehoux (24.) die Treffer der Gastgeber, die nach zwölf Minuten bereits mit 0:2 in Rückstand gelegen hatten.

Mit 14 Punkten nach acht Spielen verpasste Mannheim die Endrunde des internationalen Wettbewerbs. Diese findet vom 19. bis 22. Dezember in Berlin statt. In der Deutschen Eishockey-Liga empfangen die Adler am kommenden Freitag (19.30 Uhr) zum Saisonauftakt Rückkehrer Schwenninger Wild Wings. (dpa)