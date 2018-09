Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis - sagt der Volksmund. Zu wohl wird es den Eishockey-Cracks der Adler Mannheim in den kommenden Tagen eher nicht. Ihr neuer Trainer Sean Simpson hat bis zum ersten Spiel der Champions-League am 18. August gegen den HC Lugano ein Programm vorgesehen, das es in sich hat. "Wir müssen den Spagat hinbekommen, in weniger als drei Wochen auf einem Level zu sein, der sonst erst bei Saisonbeginn gefragt ist", sieht sich Simpson einer schwierigen Aufgabe gegenüber.

"Dafür werden wir in der Zeit nach dem 21. August, wenn unsere Nationalspieler bei der Olympia-Qualifikation sind, die Belastung zurückfahren. Wir brauchen noch Kraft und Energie für eine lange Saison ohne große Wellentäler", erläutert der Kanadier seine mittelfristige Trainingssteuerung. "Wenn die Jungs im August Vollgas geben, sind sie im Oktober kaputt", weiß der Chefcoach um die Kunst, eine gute Balance finden zu müssen.

Gestern ging es ab 11 Uhr über zweimal 50 Minuten, unterbrochen von einer Eisaufbereitungs-Pause, vor gut 300 Beobachtern auf der Tribüne in der Nebenhalle Süd der SAP Arena bereits stramm zur Sache. Simpson hat den Beginn grundsätzlich um eine Stunde nach hinten verschoben. "Das heißt nicht, dass wir länger schlafen", scherzte der 55-Jährige, "wir bereiten uns durch Stretching, Spinning und Gymnastik professionell in der Kabine vor". Dafür entfällt die sonst in der Vorbereitung übliche Abendeinheit "Die Erfahrung hat gezeigt", so Manager Teal Fowler, "dass dabei die Gefahr von Muskel- oder Adduktorenverletzungen besonders groß ist, das Aufwärmprogramm wird unwillkürlich vernachlässigt".

Die erste Verletzung musste der Klub bereits bekannt geben. Youri Ziffzer fällt wegen einem Muskelfaserriss im Oberschenkel etwa drei Wochen aus, für ihn hütete Florian Proske das Tor. Schon kommende Woche geht’s für vier Tage nach Tschechien, wo außer dem Training in der Halle von Sparta Prag auch das erste Testmatch gegen den HC Pardubice stattfindet.

Die Blicke der "Kiebitze" richteten sich naturgemäß auf die Neuzugänge. Aus den gestrigen Formationen bereits Rückschlüsse auf die neuen Blöcke zu schließen, wäre sicher verfrüht. Da huschten bei beachtlichem Tempo zum Beispiel MacMurchy mit Marcel Goc und Ullmann übers Eis, eine andere Reihe bildeten mit Chad Kolarik, Garret Festerling und David Wolf drei Neue.

"Ich habe sieben Jahre an der Seite von Garrett gespielt, da besteht natürlich eine gewisse Kommunikation" hofft Wolf, auch in Zukunft mit seinem Nachbar aus Hamburger und Hannoveraner Zeiten stürmen zu dürfen. "Klar ist aber auch, dass es hier eine hohe Qualität gibt, es gibt keinen ersten und keinen zweiten Sturm, wir haben vier bis fünf gleichwertige Reihen", ist sich Kraftpaket Wolf der großen Konkurrenz bewusst. "Das war der Grund, weshalb ich nach Mannheim gekommen bin", formuliert der 27-Jährige mit bekannt großem Selbstbewusstsein, "ich will mit meinem Siebenjahresvertrag auch mal Titel gewinnen. Dafür ist hier die Wahrscheinlichkeit einfach am größten."