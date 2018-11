Im Januar 2014 waren sie in Mannheim an der Bande noch erbitterte Gegner, jetzt sind Dominik Bittner (l.) und der damalige Krefelder Sinan Akdag bei den Adlern Teamkameraden. Foto: vaf

Von Achim Wittich

Mannheim. Nach dem überaus gelungenen Saisonauftakt gegen den deutschen Meister ERC Ingolstadt, der am zwölften September nach einem 2:5 frustriert von der SAP Arena abreiste, gab es zwei Tage später für die Adler bereits einen ersten Dämpfer. Im Königpalast der Krefelder Pinguine wurden die Mannheimer zu einfachen Hofangestellten degradiert, machten sich ihrerseits mit einem 2:5 auf die Heimfahrt. Wohin wohl würde die Reise des ewigen Titelmitfavoriten unter dem neuen Trainer Geoff Ward in der Spielzeit 2014/15 führen?

Wenn sich in exakt sechs Wochen die beiden Kontrahenten am Sonntag (17.45 Uhr/live in ServusTV) erneut vorm ersten Bully gegenüber aufreihen, ist diese Frage zunächst beantwortet. Denn der sechsfache deutsche Meister aus der Quadratestadt fährt selbst dann als Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufs Eis, wenn er heute ab 19.30 Uhr bei den Hamburg Freezers patzen sollte. Sechs Zähler Vorsprung haben sich die Blau-Weiß-Roten nach zwölf absolvierten Begegnungen auf den Tabellenzweiten aus München herausgearbeitet, haben außer in Krefeld nur noch beim 2:5 in Schwenningen verloren.

Leicht erklärbar ist folglich, dass im Adler-Horst beste Stimmung herrscht. "Das Eishockeyspielen macht im Moment sehr viel Spaß", wird Torhüter Dennis Endras auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Als sein persönliches Vorbild nennt Endras dort Oliver Kahn. Zu Beginn der zumindest bis Frühjahr 2017 geplanten Amtszeit des Kanadiers Ward wirken die Adler ganz so wie einst der Fußball-Titan - hoch konzentriert und motiviert bis in die Flügelspitzen.

Was Endras vom heutigen TV-Analysten Kahn unterscheidet, ist aber nicht nur dessen Finalteilnahme bei einer Weltmeisterschaft (2002). Mannheims Hexer zwischen dem 1,22 Meter hohen und 1,83 m breiten Eishockeytor muss sich bei 52 Partien der Hauptrunde auch öfter mal mit Kollege Youri Ziffzer abwechseln. Ein gesunder Oli Kahn auf der Bank, das war bis zur WM 2006 - sein Ex-Bayern-Mitspieler Jürgen Klinsmann trieb als Bundestrainer ein gar böses Spiel mit dem gebürtigen Karlsruher und zog Jens Lehmann vor - nicht denkbar.

Was Geoff Ward und "Klinsi" verbindet: Auf der wichtigsten Mannschaftsposition stehen bzw. standen ihnen zwei Könner zur Verfügung. "Es sind beide sehr starke Torhüter", sagt Ward und der Kanadier wirkt dabei keineswegs nur pflichtbewusst. Endras ist bereits dreimal ohne Gegentor geblieben und damit der aktuell beste Goalie der Liga.

Doch kein Sonnenschein, ohne zwei kleine Quellwolken: Am Wochenende fehlt sicher Frank Mauer (Schulterverletzung) und sehr wahrscheinlich auch Ronny Arendt. Der vorbildliche Kämpfer hat Rückenprobleme. Dafür steht Dominik Bittner nach einem Magen-Darm-Infekt wieder zur Verfügung. "Er ist bereit", gibt Ward Entwarnung.

Nach der Rückkehr aus dem hohen Norden möchte er mit dem Spitzenreiter und den etwa 9000 erwarteten Adler-Fans im Freudenhaus die unberechenbaren Eisvögel gehörig piesacken.

DEL, heute, 19.30 Uhr: Hamburg Freezers - Adler Mannheim; Sonntag, 17.45 Uhr (live in ServusTV): Adler Mannheim - Krefeld Pinguine.