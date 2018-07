Mannheim. (dpa-lsw) DEL-Tabellenführer Adler Mannheim muss für zwei Partien auf Nationalstürmer Marcus Kink verzichten. Der 29-Jährige wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga für einen Check mit dem Knie beim 4:2 der Adler bei der Düsseldorfer EG bestraft. Bei dem Check habe Kink am Dienstag «ein großes Verletzungsrisiko» in Kauf genommen, teilte die DEL mit. Kink fehlte dem Titel-Mitfavoriten am Neujahrstag gegen die Schwenninger Wild Wings und muss auch am Sonntag bei den Hamburg Freezers zuschauen und zudem eine Geldstrafe zahlen.

Wegen einer Sperre müssen die Mannheimer derzeit auch auf Matthias Plachta verzichten. Kinks Nationalmannschaftskollege erhielt erst am Dienstag eine Sperre für fünf Spiele.