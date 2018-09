Unfassbare Leere: Die Spieler der Adler Mannheim können das Aus schon im Viertelfinale nicht fassen. Eisbär Charles Linglet hatte kurz zuvor nach zehn Minuten in der Verlängerung die Saison für den sechsfachen DEL-Meister beendet (o.r.). Trainer Sean Simpson rastete anschließend beim Interview mit einem SWR-Reporter kurzzeitig aus. Foto: vaf (2)/dpa.

Von Achim Wittich

Mannheim. Was für eine Geschichte hätte am Dienstagabend in der ausverkauften SAP Arena geschrieben werden können. Ausgerechnet Jubilar und Adler-Kapitän Marcus Kink brachte die Blau-Weiß-Roten im alles entscheidenden siebten Playoff-Viertelfinalspiel gegen die Eisbären Berlin mit 1:0 (42. Minute) in Führung. Die Cracks von Trainer Sean Simpson reihten Chance an Chance - und schlichen nach 70 Minuten dennoch mit gesenkten Häuptern vom Eis. Eisbär-Ersatzmann Barry Tallackson (48.) und Charles Linglet (70.) in der Verlängerung machten den "Greifvögeln" den Garaus. Raus mit Applaus - die ebenfalls tief geschockten Fans, die ihre Mannschaft auf unglaubliche Art und Weise unterstützt hatten - konnten es ebenso wenig glauben, wie Kink und seine Kollegen.

Sean Simpson verlor gar für einen Augenblick die Fassung. Der Kanadier drohte einem Journalisten vor laufender Kamera Prügel an. "Eine dumme Frage, und ich schlage dich K.o. Dann liegst du am Boden. Okay? Respekt!", ging der Adler-Coach den SWR-Reporter in seiner Muttersprache an. Simpson entschuldigte sich am Mittwoch für seinen Ausraster beim Medienmann, der diese Entschuldigung annahm. "Es ist eigentlich nicht mein Stil, ich bin ein respektvoller Mensch", sagte Simpson dem SWR: "Aber ich habe auch Gefühle und wollte alles für Mannheim in diesem Jahr erreichen. Leider hat das nicht geklappt. Es war meine überbordende Emotion, die mit mir durchgegangen ist."

Seinem Team konnte und wollte Simpson trotz des Ausscheidens keine Vorwürfe machen. "Die Mannschaft hat den Spielplan verfolgt, wir haben heute überragend gespielt. Es ist egal, was du in der Vorrunde machst, wir haben leider verloren - das ist Sport", so der 56-Jährige.

Bei den Mannheimer Verantwortlichen war verständlicherweise der Frust riesengroß. Tapfer stellten sich Manager Teal Fowler sowie Gesellschafter und Geschäftsführer Daniel Hopp im Presseraum den Fragen der Presse. Fowler angeknockt. "Ein Schuss und alles ist vorbei. Berlin ist ein komplett andere Mannschaft als in der Vorrunde. Wir hatten einfach kein Scheibenglück und haben unsere Möglichkeiten nicht ausgenutzt." Wenige Minuten nach dem Saisonende musste sich der US-Amerikaner zusammen reißen: "Mein Kopf ist natürlich komplett leer."

Daniel Hopp erging es ein paar Meter weiter stehend nicht anders. "Ein sehr bitterer Abend für uns, das tut sehr weh, sagte er und fügte durchaus selbstkritisch hinzu: "Keine Frage, wir haben unglücklich verloren, sind aber letztlich selber dafür verantwortlich. Wir stehen da, wie begossene Pudel."

Immer wieder ging auch der Blick zurück zum letzten Spiel der Vorrunde gegen Straubing. Das 1:4 am Faschingssonntag kostete Platz eins und bescherte den Adlern ausgerechnet die wiedererstarkten Eisbären. Doch auch der Trost von Berlins Trainer Uwe Krupp konnte die Verlierer nicht trösten. "Die Fans haben eine Super-Serie gesehen. Am Ende gehört immer ein bisschen Glück dazu", meinte der ehemalige Stanley-Cup-Sieger und Bundestrainer, der mit seiner Mannschaft ab morgen im Halbfinale gegen den Titelverteidiger EHC Red Bull München antritt.

Zu diesem Zeitpunkt lecken die Adler weiter ihre Wunden. Ein paar Narben werden bleiben. Zu bitter war für den Mitfavoriten der Abflug nach einer bis dahin starken Saison.