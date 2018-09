Von Rainer Kundel

Mannheim. Am Sonntagabend zog rund eine Stunde nach Spielende in der SAP Arena von der B 38a aus weit sichtbar grauschwarzer Rauch aus den Türmen des Neckarauer Großkraftwerks. Dunkle Wolken zogen zeitgleich vermehrt auch über dem deutschen Eishockeymeister Adler Mannheim auf. Die als gute Starter bekannten Adler holten aus den ersten acht Spielen acht Punkte. Diese Minimalausbeute gab es zuletzt im Herbst 2007 und nicht nur diese trübe Zwischenbilanz erinnert an die Saison nach dem vorletzten Titel. Die "Greifvögel" befinden sich in einer Situation, die sie gerade vermeiden wollten. Dafür hat das Management eine Menge Maßnahmen ergriffen, bis hin zu einem teuren Drei-Tage-Trip zu einem Teambuilding-Camp ins amerikanische Vermont, wo vergangene Erfolge aus den Köpfen der Spieler verschwinden und diese auf neuen Taten eingeschworen werden sollten.

Seit dem vergangenen Wochenende ist aus einem holprigen Saisonstart ein klassischer Fehlstart geworden und die Verantwortlichen stehen diesem ziemlich ratlos gegenüber. "Das Ergebnis tut mir für die Mannschaft, so wie sie gearbeitet hat, sehr leid", gab Trainer Greg Ireland am Sonntagabend zu Protokoll. Im Gegensatz zu den vorausgehenden Heimniederlagen gegen Augsburg und Düsseldorf war beim 2:3 gegen Nürnberg mehr Struktur im Spiel, doch mit dem Tore schießen haben die Adler seit dem Weggang der deutschen Nationalspieler Mauer und Plachta ihre Probleme. Vor allem bei fünf gegen fünf geht kaum etwas und auf drei Überzahl-Treffer, wie sie dem Meister zuletzt in Ingolstadt oder Iserlohn zu fünf Punkten verhalfen, kann man sich nicht verlassen.

Nach einer vielversprechenden Vorbereitungsphase sind nicht nur alle Neuzugänge in ein Loch gefallen. Von den verbliebenden Cracks bringen derzeit allenfalls Offensivverteidiger Danny Richmond und der 41-jährige Spielmacher Glen Metropolit trotz eines Rippenbruchs zu Saisonbeginn ihre Form der letzten Saison aufs Eis.

Aufgrund von vier Verletzungen stellt sich die Mannschaft seit kurzem von selbst auf, mit der Rückkehr der Stürmer Martin Buchwieser und Marcel Goc wird zum Wochenende gerechnet. Die übliche 100-Tage-Frist für Neuankömmlinge gibt es im Eishockey wegen des Selbstbeschleunigungseffekts mit mindestens zwei Spielen pro Woche nicht. Der Findungsprozess bei der Zusammenstellung der Sturmreihen, wo der für die Offensive zuständige Assistenztrainer Steve Walker offenbar leichte Nivellierungen durchgesetzt hat, wird spätestens Ende des ersten Vorrundenviertels einer Beurteilung bedürfen. Bis dahin werden noch 15 Punkte vergeben.

Manager Teal Fowler, der als einzig verbliebener sportlicher Funktionsträger aus der unheilvollen Zeit nach dem Titel 2007 um den Druck und die Unruhe im anspruchsvollen Klubumfeld weiß, betonte nach der 2:3-Niederlage gegen Nürnberg: "Es ist zu früh, um die Trainerfrage zu stellen. Wir finden momentan immer einen Weg, Spiele zu verlieren". Das war vor einem Jahr ganz anders. Unter Geoff Ward wurden fast alle Spiele gedreht, die auf der Kippe standen, dazu gab es erst am 16. November die erste Heimniederlage. Fowler sagte aber auch, es sei "wichtig zu hinterfragen, wie wir trainieren". Ein Hinweis darauf, dass Greg Ireland einen für DEL-Verhältnisse zu komplizierten Spielaufbau einstudieren ließ, den allenfalls hochtechnisch veranlagte NHL-Spieler beherrschen können? Auch sollen die wieder verstärkt zum Einsatz kommenden, bei Spielern aber unbeliebten Video-Besprechungen, nicht zur überbordenden Laune beitragen. Bei Geoff Ward gestalte sich dieser Anschauungsunterricht kurz und knackig, allenfalls fünf Minuten lang.

In dieser Woche wird parallel zum Rückspiel der Champions-League heute (19.30 Uhr, SAP Arena) gegen die Espoo Blues (Finnland) die Aufarbeitung der prekären Situation erfolgen. "Drei Heimniederlagen in Folge und ein Null-Punkte-Wochenende sind ganz bitter", befand Christoph Ullmann, "dabei hatten wir uns so viel vorgenommen". Wie zu hören war, soll Mitte letzter Woche bereits eine Kabinen-Besprechung stattgefunden haben, um die zum Teil etwas verschwommenen Rollen einiger Akteure zu klären. Auch dem Gegner bleibt nicht verborgen, wie die Adler derzeit "bluten", wie es Teal Fowler formulierte. "Es war vielleicht ein Vorteil für uns, dass es hier viel Druck im Umfeld herrscht", gab Nürnbergs Manager und Co-Trainer Martin Jiranek offen zu.

Immerhin hatte Daniel Hopp die Situation durchaus kommen sehen. Kürzlich antwortete der Gesellschafter auf die Frage, ob der Klub ähnlich wie die Eisbären Berlin eine Dynastie in der DEL aufbauen könne: "Mit all dem, was ich in den vergangenen Jahren erlebt habe, wäre es nach einer Meisterschaft vermessen, von einer Dynastie zu sprechen. Wir wissen, was 2007 nach dem Titelgewinn passiert ist."