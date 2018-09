Mannheim. (R.K.) Teal Fowler (45) geht in seine siebte Saison als Sportmanager der Adler Mannheim. Der Wahl-Heidelberger, zuvor vier Jahre Assistenztrainer des Klubs, wird oft zu Unrecht für Entwicklungen verantwortlich gemacht, die er nicht beeinflussen kann. Die Greifvögel befinden sich anders als noch in den neunziger Jahren nicht auf einer einsamen Insel der Glückseligkeit und müssen sich gegen hochbudgetierte Konkurrenz behaupten.

Teal Fowler, welche Tendenzen sind in der DEL aktuell zu beobachten?

Jeder Klub hat einen Plan in der Tasche, aber die Liga und das Transfergeschäft sind von vielen Faktoren abhängig, die man oft nicht vorhersehen kann. Es kommt auf das Timing an, den richtigen Spieler zu bekommen. Manche Klubs suchen den Erfolg, in dem sie Spieler nach Größe und Gewicht verpflichten, andere setzen auf wendige und läuferisch starke Spieler. Wenn du Erfolg haben willst, muss am Schluss das Puzzle als Ganzes stimmen.

Es gibt eine Regeländerung …

Ja, wir spielen die Verlängerung mit drei gegen drei Feldspielern, das wird für die Zuschauer interessant und attraktiv sein. Das Penalty-Schießen wird ja oft als Zufallsentscheidung betrachtet. Bei drei gegen drei wird es interessant sein zu beobachten, wie die Coaches das freie Eis ausnützen. Mit zwei Verteidigern oder zwei Stürmern, wie ist die Aufstellung beim Bully?

Verband und Liga engagieren sich inzwischen zunehmend im Nachwuchsbereich. Deutsche Spieler sind weiterhin begehrt und teuer …

Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Auswahl größer wird und sich der Markt etwas reguliert. Die letzten Erfolge der Nationalmannschaft und Maßnahmen wie die Sommer-Camps im U-16-Bereich in Düsseldorf und Mannheim sind der richtige Ansatz. Die DEL hat sich aber auch fremden Einflüssen zu erwehren. Wir haben gerade vernommen, dass die russische KHL ein schwedisches Team in Hamburg installieren wollte. DEB und DEL haben dem schnell einen Riegel vorgeschoben. Wenn die KHL hier Einzug hält und eine Mindestzahl deutscher Spieler benötigt, brauchen wir über Gehälter nicht mehr zu diskutieren.