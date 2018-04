"Ganz in Blau" zur Meisterschaft: Die Fans der Adler Mannheim werden auch heute Abend die ausverkaufte SAP Arena in einen Hexenkessel verwandeln. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Ingolstadt/Mannheim. Grenzenlose Optimisten legten die Situation unmittelbar nach der 2:5-Schlappe der Adler im zweiten Playoff-Finale in Ingolstadt bei einem Gesamtstand von jetzt 1:1 so aus, dass nunmehr die Chance größer sei, zu Hause die Meisterschaft zu holen. Realisten bezweifeln, dass der heiß ersehnte siebte Titel 2015 überhaupt in die Kurpfalz gehen wird, womit die tolle Choreografie der zahlreichen Anhänger in der Saturn Arena mit einem Riesentransparent in blau mit dem Meisterpokal und der Aufschrift "Das Ziel im Visier" einmal mehr ein Wunschtraum bliebe.

Die Fakten liegen auf der Hand: Ingolstadt hat sich längst auf das Mannheimer System eingestellt und ist wie vorher vermutet auch der Gegner, der einem Team mit Mauer-Ullmann-Hecht in der vierten Reihe gleichwertig begegnet. Panther-Trainer Larry Huras hat seiner Mannschaft ausreichend Video-Sequenzen vorgeführt. Sein Assistent Manny Viveiros hat beim Zusammenschnitt aus den Halbfinals gegen Wolfsburg erkannt, dass die Adler im Powerplay oft nur die Option eines Anspiels von Kurtis Foster oder Matthias Plachta suchen, die mit Direktschüssen erfolgreich sein sollen. Können hier keine nutzbringenden Varianten durchgesetzt werden, bleiben die zahlreichen Regelwidrigkeiten der Ingolstädter ohne Folgen.

Wobei die Meinungen nach den ersten beiden Spielen einhellig waren: Es wird zu kleinlich gepfiffen. "Wenn du ständig Unter- oder Überzahl spielst, wird es schwer, in einen Rhythmus zu kommen. Noch wähnen sich die Adler bei fünf gegen fünf im Vorteil. Aber nur wenn sie es Tausendsassa Timo Pielmeier im Ingolstädter Tor "nicht so leicht machen", wie Teal Fowler befand. "Es ist kein Grund in Panik zu verfallen, aber wir müssen mehr investieren", fordert der Manager. Marcus Kink schlägt in die gleiche Kerbe: "Wir müssen vor dem gegnerischen Kasten kaltschnäuziger werden."

Kein Playoff-Gegner hat es bislang geschafft wie die Ingolstädter, die "Big Boys" der Adler weitgehend zu neutralisieren. Nur in 45 der bisher gespielten 125 Minuten schuf sich der Vorrundensieger Vorteile. Im ersten Abschnitt am Freitag und zwischen dem ersten und zweiten Gegentreffer am Sonntag, allerdings ohne eigenen Treffer in dieser Zeit.

Für Diskussionsstoff in Bezug auf die Schiedsrichterleistungen sorgten auch Ronny Arendt als unmittelbar Betroffener und der letztjährige Kurzzeittrainer der Adler, Hans Zach als Experte von ServusTV, während dessen Liveübertragung. Die Strategie von Torhüter Pielmeier, der mit Unsportlichkeiten gegen Arendt und Joudrey Strafzeiten heraus geschunden hatte, werde vom "Streifendienst" nicht durchschaut.

"Ich habe nichts anderes erwartet, wir haben es mit einem abgezockten Gegner zu tun", zeigte sich Ronny Arend über den 1:1-Zwischenstand in der Serie nicht überrascht. Damit steht fest, dass eine Meisterschaftsentscheidung frühestens am kommenden Sonntag fallen kann und die Adler an diesem Tag ein drittes Heimspiel haben. Dafür hat der Vorverkauf gestern bereits begonnen.

Notiz nicht nur am Rande: Durch den Abstieg der Heilbronner Falken aus der DEL2 müssen sich die Adler einen neuen Kooperationspartner suchen. Im Gespräch sind die Bietigheim Steelers oder der EHC Freiburg. Neun ehemalige Jungadler-Spieler hängen in der Luft. Hier ist jetzt mehr denn je das Verhandlungsgeschick des für Kooperationen zuständigen Sportdirektors Marcus Kuhl gefragt.

DEL-Finale (best of seven), Spiel 3: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt (heute 19.30 Uhr/live in ServusTV; SAP Arena ist ausverkauft).