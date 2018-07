Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus verlor selbst Adler-Trainer Sean Simpson für einen kurzen Moment die Kontrolle über seine Emotionen. «Eine dumme Frage von dir, und ich schlag dich k.o., dann liegst du hier am Boden», motzte der 56-Jährige einen Journalisten des SWR an. Das 1:2 nach Verlängerung gegen die Eisbären Berlin hat Titelkandidat Adler Mannheim tief frustriert. Vor allem beim Coach lagen die Nerven blank, auch wenn er sich nach seinem verbalen Ausrutscher schnell wieder gefangen hatte.

Statt von Freitag an um den Finaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga zu kämpfen, ist die Saison für den siebenmaligen Meister schon wieder früh beendet. «Wir alle sind sehr niedergeschlagen», schilderte Geschäftsführer Daniel Hopp die Stimmung in der Adler-Kabine am späten Dienstagabend. «Wir stehen jetzt mit leeren Händen da. Wir fühlen uns wie ausgespuckt.»

Vor einem Jahr war für den Club schon in der ersten Playoff-Runde Schluss gewesen - und das, obwohl die Mannheimer 2015 den Titel gefeiert hatten. Diesmal galt das Team vor allem nach einer überzeugenden Hauptrunden-Endphase neben München als Topfavorit. Ein Aus gegen den Rekordchampion Berlin war nicht erwartet worden. Zu stark waren die Auftritte der Adler, zu schwach die Leistungen der Eisbären. Doch das Team von Trainer Uwe Krupp steigerte sich.

In sechs Viertelfinal-Partien hatte stets das Heimteam gewonnen, Spiel sieben ging an die Auswärtsmannschaft. Die Mannheimer hatten sich ein Chancenplus erspielt, scheiterten aber immer wieder am starken Torhüter Petri Vehanen. Nach einem Puckverlust der Adler schoss Charles Linglet in der 70. Minute die Berliner erstmals seit vier Jahren ins Halbfinale - und hinterließ die Gastgeber fassungslos zurück. «Mit einem Schuss ist alles vorbei», sagte Manager Teal Fowler enttäuscht.

Trainer Simpson wird sich daran messen lassen müssen, wie das zweite Jahr unter ihm abläuft. Nach dem gescheiterten Experiment mit dem relativ unerfahrenen Coach Greg Ireland hatten die Verantwortlichen im vergangenen Sommer einen Umbruch vorgenommen. Simpson übernahm eine fertige Mannschaft, auch wenn er mit vier Neuen, darunter dem überzeugenden Torhüter Drew MacIntyre und Stürmer Luke Adam, noch nachrüsten durfte. «Wir nehmen uns jetzt ein paar Tage Zeit, das alles zu verdauen, und werden alles analysieren. Mein Kopf ist jetzt aber erst einmal leer», sagte Fowler.

Den Mannheimern bleibt als Hauptrunden-Zweiter die Champions-League-Qualifikation - und den Nationalspielern die Aussicht auf eine Heim-WM. Bundestrainer Marco Sturm dürfte sich freuen, dass die Adler im Halbfinale nicht mehr vertreten sind. So kann er mit den Mannheimer Nationalspielern von Beginn der WM-Vorbereitung an planen. Los geht es am 3. April.