Von Rainer Kundel

Nürnberg. Überraschend klare Niederlage der Mannheimer Adler beim Liga-Schlusslicht Nürnberg: Ohne den grippekranken Niko Dimitrakos unterlagen die Kurpfälzer am Freitag Nachmittag bei den kämpferisch über sich hinaus wachsenden Ice Tigers mit 1:4 (0:0, 0:3, 1:1). Während sich das komplette Führungs-Quartett der Mannheimer mit Daniel Hopp, Matthias Binder, Teal Fowler und Marcus Kuhl in Toronto aufhält, um beim NHL-Klub Maple Leafs zusammen mit deren Schweizer Partnerschaft ZSC Lions Zürich die Projekte der Kooperation für 2012 zu besprechen, sangen sich die Mannheimer Anhänger Fans in der Arena "Nürnberger Versicherungen" lange vor dem ersten Bully warm: Der Gästeblock im Oberrang war mit rund 800 Blau-Weiß-Roten Kuttenträgern ausverkauft.

Nach der Puckübergabe durch Schornsteinfeger Stefan Neumer entwickelte sich eine muntere Partie, bei der ein in der Tabelle ablesbarer 35-Punkte-Unterschied zu keiner Zeit sichtbar wurde. Die Mannschaft von Harold Kreis erarbeitete sich nach zehn Minuten durch Lehoux und Magowan erste Möglichkeiten. Auf der Gegenseite musste sich Freddy Brathwaite gegen Joseph, Traynor und Collins strecken, wobei die beiden Letzteren bei Strafzeiten gegen Belle und Kettemer zum Abschluss kamen.

Als Schiedsrichter Klau nach der ersten Pause härtere Maßstäbe anlegte und innerhalb 65 Sekunden einen Nürnberger und gleich drei Cracks der Gäste zur Strafbank schickte, war die Führung für die Tigers fällig. Collins (23.) nutzte den doppelten numerischen Vorteil für die fränkischen "Diecher". Bei sechs Zeitstrafen allein im zweiten Abschnitt konnte bei den Adlern kaum ein geordneter Spielaufbau zustande kommen.

Während Lehoux erst in der 32. Minute wieder einen ernsthaften Schuss auf das Gehäuse von Ehelechner abgab, schlug es hinter Brathá †waite bei zweimal nahezu perfekt herausgespielten Powerplay-Treffern durch Vitalij Aab (36.) und Shane Joseph (40.) ein. 30:16 Torschüsse für die Franken repräsentierten nach 40 Minuten den eindeutigen Spielverlauf. Richtig bitter wurde es, als Yan Stastny beim 4:0 (46.) Brathwaite mit einem Schuss zwischen die Schoner düpierte.

"Ihr seid Erster, keiner weiß warum", kam Hohn von den Rängen, während die etwas ausgelaugt auftretenden Kurpfälzer zeitweise an die Wand gespielt wurden. Christoph Ullmann gelang nur noch das 1:4 (50.) "Meine Mannschaft hat nicht den bedingungslosen Einsatz gezeigt, um zu bestehen. Nürnberg spielt seit einiger Zeit als Tabellenletzter verzweifelt und kann mit diesem Einsatz jeden schlagen", kritisierte Kreis.

Morgen (14.30 Uhr) gibt es gegen Krefeld schnelle Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Dabei wird Denis Reul fehlen. Der Abwehrrecke kassierte seine dritte Disziplinarstrafe. Am Nachmittag urteilte die Deutsche Eishockey-Liga auch über die Vorkommnisse beim Heimspiel gegen Ingolstadt am 30. Dezember: Der Klub erhielt wegen der Ausschreitungen eine Geldstrafe von 3.000 Euro, Co-Trainer Mike Schmidt wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter eine Buße von 500 Euro.

Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 4:1 (0:0, 3:0, 1:1): Tore: 1:0 Collins (23.), 2:0 Aab (36.), 3:0 Joseph (40.), 4:0 Stastny (46.), 4:1 Ullmann (50.) - Zuschauer: 6.270 - Schiedsrichter: Klau (Sümmern) - Strafminuten: Nürnberg 12 + 10 Disziplinar B.Leeb /Mannheim 24 + je10 Disziplinar Reul, Wagner.