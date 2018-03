Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim laufen zu großer Spätform auf. Am 51. und vorletzten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga gelang es dem siebenfachen deutschen Meister mit dem 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)-Sieg bei der 125. Auflage des Klassikers gegen die Kölner Haie in der Tabelle auf einen Platz vorzurücken, der zur direkten Viertelfinal-Teilnahme berechtigt.

Anders als am Mittwoch in Schwenningen, wo die Silbermedaillengewinner von Pyeongchang in den Reihen der Adler von offizieller Seite lieblos und nicht einmal namentlich genannt wurden, beglückwünschte am Freitagabend Adler-Geschäftsführer Matthias Binder die Kölner Christian Ehrhoff und Moritz Müller - Felix Schütz fehlte erkrankt - ebenso wie das Sextett der Einheimischen beim ersten Heimauftritt nach dem olympischen Finale mit einem Blumenstrauß. Derweil liefen auf dem überdimensionalen Videowürfel nochmals Bilder vom Finale aus Südkorea, während die Nordwestkurve den Cracks stimmlich einen heißen Empfang bereitete.

Stehende Ovationen in der ausverkaufen SAP Arena begleiten das Eröffnungs-Bully und die erste Sturm- und Drangphase der Adler, die Haie-Keeper Wesslau gleich mal mit einer Reihe von Schüssen eindeckten. Ausgerechnet nach einer souverän verteidigten Unterzahl schlichen sich einige Fehlerketten im eigenen Drittel der Mannheimer ein, wo Endras gegen Mulock (8. Minute) parierte und Gogullas Abschluss das Gehäuse verfehlte. Dafür klingelte es auf der anderen Seite, als die Blau-Weiß-Roten ihr gut getimtes Powerplay bis zwei Sekunden vor Ablauf der Strafzeit gegen Tiffels ausreizten, bevor Devin Setoguchi (14.) Wesslau im Nachschuss überwinden konnte.

Wenngleich das Schussverhältnis am Ende des zweiten Abschnitts 31:12 zugunsten der Gastgeber lautete, kamen die Haie jetzt besser ins Spiel. Uvira konnte in Unterzahl Endras nicht bezwingen und kurz drauf zog der bei Olympia nicht eingesetzte Allgäuer mit einem tollen Reflex dem freistehenden Shugg den Zahn (38.). Dazwischen lag nicht nur eine haarsträubende Strafzeit gegen Niki Goc, die sogar Bill Stewart an der Bande zum Gesprächsbedarf mit dem "Streifendienst" herausforderte. Auch lag bei drei guten Überzahlspielen, bei denen es allein am Abschluss mangelte, der zweite Treffer bei den bekannten Direktabnahmen von Plachta mehrfach in der Luft.

Aufgrund der engen Tabellenkonstellation waren die Kurpfälzer schon zu Beginn des Schlussdrittels dank fremder Schützenhilfe in der "Blitztabelle" gar auf Platz sechs vorgerückt. Als sich die Zuschauer angesichts zunehmend ausgelassener Tormöglichkeiten bereits zu sorgen begannen, erlöste Chad Kolarik (50.) mit dem 2:0-Endstand die Kulisse. Der Amerikaner traf zu seinem 23. Saisontor mit einem für ihn typischen verzögerten Handgelenkschuss

Am Schluss durfte sich schließlich auch Dennis Endras noch für seinen ersten Shut-out der Saison gebührend feiern lassen. Schon vor der Partie wurde der 23-jährige Phil Hungerecker zum beliebtesten Spieler der Saison, einer Abstimmung unter Fans, gewählt.

Mannheim-Köln 2:0 (1:0, 0:0, 1:0); Tore: 1:0 Setoguchi (14.), 2:0 Kolarik (50.); Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Schrader (Bochum); Strafminuten: 10/14; Zuschauer: 13.600.( ausv.).