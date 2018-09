JANUAR

02.01. Der frühere Bundesliga-Fußballer Steve Gohouri wird tot im Rhein aufgefunden.

03.01. Gary Anderson verteidigt seinen Titel bei der Darts-WM in London nach einem 7:5-Finalsieg über Adrian Lewis.

04.01. Real Madrid trennt sich von Trainer Rafa Benitez und ernennt den ehemaligen Weltfußballer Zinedine Zidane zu seinem Nachfolger.

06.01. Mit einem Sieg in Bischofshofen gewinnt Peter Prevc die 64. Vierschanzentournee vor Severin Freund.

10.01. Nach einer 2:3-Niederlage gegen Polen verpassen die deutschen Volleyballer das Olympia-Ticket für die Spiele in Rio.

11.01. Lionel Messi wird zum fünften Mal zum Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.

13.01. Ein schwerer Sturz des Österreichers Lukas Müller überschattet das Training für die Skiflug-WM am Kulm. Die Ärzte diagnostizieren eine inkomplette Querschnittslähmung.

13.01. Jérôme Valcke wird mit sofortiger Wirkung als Generalsekretär der FIFA entlassen.

14.01. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA unterstellt dem Leichtathletik-Weltverband IAAF komplettes Versagen im Kampf gegen Doping und Korruption.

22.01. Nach FIFA und DFB beschließt auch die UEFA die Einführung der Torlinientechnik zur EM in Frankreich.

25.01. Der insolvente HSV Hamburg stellt den Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga sofort ein und meldet sich ab.

29.01. Mit einem 34:33 nach Verlängerung gegen Norwegen zieht die deutsche Handball-Nationalmannschaft ins Finale der EM in Polen ein.

30.01. Angelique Kerber gewinnt sensationell die Australian Open in Melbourne und wird zur ersten deutschen Grand-Slam-Siegerin seit Steffi Graf 1999.

31.01. Felix Loch wird auf seiner Heimbahn am Königssee zum fünften Mal Rodel-Weltmeister. Auch Natalie Geisenberger und die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt gewinnen Gold.

31.01. Die deutschen Handballer werden nach einem 24:17 gegen Spanien zum zweiten Mal nach 2004 Europameister.

FEBRUAR

01.02. Pep Guardiola wechselt zur neuen Spielzeit als Trainer zu Manchester City.

08.02. Die Denver Broncos gewinnen mit einem 24:10 gegen die Carolina Panthers zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Super Bowl.

10.02. Huub Stevens legt sein Traineramt bei 1899 Hoffenheim wegen «Herzrhythmusstörungen» nieder. Als Nachfolger wird einen Tag später der erst 28 Jahre alte Julian Nagelsmann präsentiert.

12.02. Die Ethikhüter der FIFA sperren den entlassenen Generalsekretär Jérôme Valcke für zwölf Jahre.

13.02. Bayern-Profi Holger Badstuber bricht sich im Training das Sprunggelenk und fällt wieder einmal monatelang aus.

14.02. Francesco Friedrich wird zum dritten Mal in Serie Weltmeister im Zweier-Bob.

21.02. Nachdem sich Bayer-Coach Roger Schmidt weigert, auf die Tribüne zu gehen, unterbricht Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie Leverkusen gegen Dortmund für mehrere Minuten.

24.02. Die Berufungskomission der FIFA senkt die Sperren von Präsident Joseph Blatter und UEFA-Chef Michel Platini von jeweils acht auf sechs Jahre.

26.02. Der Deutsche Fußball-Bund und Generelsekretär Helmut Sandrock gehen getrennte Wege.

26.02. Gianni Infantino wird in Zürich zum neuen FIFA-Präsidenten gewählt.

29.02. Der ehemalige Nationalspieler Hannes Löhr stirbt im Alter von 73 Jahren.

MÄRZ

03.03. Der SC Paderborn trennt sich nach zwölf sieglosen Spielen in Serie von Trainer Stefan Effenberg.

04.03. Die Kanzlei Freshfields findet keine Beweise für einen Stimmenkauf Deutschlands vor der Vergabe der Fußball-WM 2006.

06.03. Laura Dahlmeier gewinnt bei der Biathlon-WM in Oslo die Goldmedaille in der Verfolgung.

07.03. Tennis-Spielerin Maria Scharapowa macht öffentlich, dass sie bei den Australian Open positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet wurde.

16.03. Der FC Bayern zieht nach einem dramatischen Spiel gegen Juventus Turin ins Viertelfinale der Champions League ein. Nach 0:2-Rückstand siegten die Münchner mit 4:2 nach Verlängerung.

20.03. Nico Rosberg gewinnt zum Auftakt der neuen Formel-1-Saison den Großen Preis von Australien.

24.03. Die niederländische Fußball-Legende Johan Cruyff stirbt im Alter von 68 Jahren.

29.03. Der belgische Radprofi Daan Myngheer stirbt zwei Tage nach seinem Herzstillstand beim Rennen Critérium International.

29.03. Mit einem 4:1 in München gewinnt die deutsche Nationalelf erstmals seit 21 Jahren wieder gegen Italien.

APRIL

02.04. Michael Biegler ist neuer Bundestrainer der deutschen Handball-Frauen.

03.04. Hannover 96 trennt sich im Abstiegskampf von seinem Trainer Thomas Schaaf. Für ihn übernimmt A-Junioren-Trainer Daniel Stendel.

06.04. Die Schweizer Bundespolizei durchsucht nach Berichten über angeblich zweifelhafte Geschäfte von Gianni Infantino die UEFA-Zentrale in Nyon.

14.04. Borussia Dortmund scheitert im Viertelfinale der Europa League mit einem 3:4 an seinem Ex-Coach Jürgen Klopp und dem FC Liverpool.

14.04. Mit 60 Punkten in seinem letzten Spiel beendet NBA-Superstar Kobe Bryant seine aktive Basketball-Karriere.

15.04. Reinhard Grindel ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes.

17.04. Mit einem Sieg gegen Rumänien bleiben die deutschen Tennis-Frauen im Fed Cup erstklassig.

21.04. Das olympische Feuer für die Sommerspiele in Rio wird in der antiken Stätte von Olympia in Griechenland entzündet.

22.04. Der EHC München ist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte deutscher Eishockey-Meister.

24.04. Hannover 96 steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest.

25.04. Juventus Turin wird mit dem deutschen Weltmeister Sami Khedira zum 32. Mal italienischer Fußball-Meister.

MAI

01.05. Die Fußball-Frauen des FC Bayern München gewinnen zum dritten Mal die deutsche Meisterschaft.

01.05. Die Basketballer der Frankfurt Skyliners sichern sich den Titel im FIBA Europe Cup.

01.05. Der SC Magdeburg gewinnt zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder den deutschen Handball-Pokal.

02.05. Leicester City wird sensationell zum ersten Mal englischer Fußball-Meister.

03.05. Der FC Bayern München verpasst trotz eines 2:1-Heimsiegs gegen Atlético Madrid den Einzug ins Champions-League-Finale.

04.05. Der frühere Bayern-Stürmer Luca Toni beendet seine aktive Fußball-Karriere.

06.05. Nationalspieler Ilkay Gündogan fällt wegen einer Knieverletzung für die Fußball-EM in Frankreich aus.

07.05. Der FC Bayern München ist nach einem 2:1 in Ingolstadt zum 26. Mal deutscher Fußball-Meister.

08.05. RB Leipzig steigt erstmals in die Fußball-Bundesliga auf. Als neuer Trainer kommt Ralph Hasenhüttl.

09.05. Michel Platini tritt als UEFA-Präsident zurück, nachdem der CAS seine Sperre lediglich von sechs auf vier Jahre reduziert.

10.05. Weltmeister Mats Hummels wechselt von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Die Münchner verpflichten auch Renato Sanches.

14.05. Der VfB Stuttgart steigt aus der Fußball-Bundesliga ab. Coach Kramny, Manager Dutt und Präsident Wahler verlieren ihre Posten.

18.05. Jürgen Klopp verliert das Europa-League-Endspiel mit dem FC Liverpool mit 1:3 gegen Titelverteidiger FC Sevilla.

19.05. Die deutschen Eishockey-Männer scheitern nach einem 1:4 gegen Gastgeber Russland im WM-Viertelfinale.

21.05. Nach einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund gewinnt der FC Bayern München zum 18. Mal den DFB-Pokal.

23.05. Eintracht Frankfurt hält in der Bundesliga-Relegation die Klasse. Der 1. FC Nürnberg spielt weiter zweitklassig.

25.05. Der frühere Fußball-Nationalspieler Fredi Bobic wird neuer Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt.

27.05. José Mourinho übernimmt zur neuen Spielzeit den Trainerposten bei Manchester United. Der Portugiese folgt auf Louis van Gaal.

28.05. Real Madrid gewinnt zum elften Mal die Champions League. Stadtrivale Atlético wird im Finale mit 5:3 nach Elfmeterschießen bezwungen.

31.05. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet bei der Nominierung für die Fußball-EM im endgültigen Kader auf den verletzten Marco Reus.

JUNI

02.06. Der FC Schalke gibt die Verpflichtung von Fußball-Trainer Markus Weinzierl bekannt. Zum FC Augsburg wechselt Dirk Schuster.

03.06. Box-Ikone Muhammad Ali stirbt im Alter von 74 Jahren.

05.06. Die Rhein-Neckar Löwen werden zum ersten Mal deutscher Handball-Meister.

05.06. Tennis-Star Novak Djokovic gewinnt in Paris die French Open und komplettiert damit den Karriere-Grand-Slam.

09.06. Die Deutsche Fußball Liga erlöst aus den Medienverträgen ab 2017/2018 eine Rekordsumme von 4,64 Milliarden Euro.

09.06. Der frühere Fußball-Bundesligatrainer Sascha Lewandowski wird tot in seiner Wohnung in Bochum aufgefunden.

10.06. Gastgeber Frankreich eröffnet die Fußball-EM mit einem 2:1 gegen Rumänien.

11.06. Der frühere deutsche Straßenrad-Weltmeister Rudi Altig stirbt im Alter von 79 Jahren.

12.06. Die Brose Baskets Bamberg sind zum achten Mal deutscher Basketball-Meister.

12.06. Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem 2:0 gegen die Ukraine in die Fußball-EM.

13.06. Tom Kühnhackl von den Pittsburgh Penguins gewinnt als dritter deutscher Eishockey-Profi den Stanley Cup in der NHL.

16.06. Bei der Fußball-EM spielt die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde 0:0 gegen Polen.

17.06. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF teilt mit, dass russische Athleten auch künftig nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen.

20.06. Die Basketballer der Cleveland Cavaliers gewinnen ihre erste Meisterschaft in der NBA.

21.06. Mit einem 1:0-Sieg gegen Nordirland qualifiziert sich die deutsche Nationalmannschaft für das Achtelfinale der Fußball-EM.

24.06. Sprinter Julian Reus stellt mit 10,03 Sekunden einen neuen deutschen Rekord über 100 Meter auf.

26.06. Ein souveräner 3:0-Erfolg im Duell mit der Slowakei bringt der DFB-Elf den Einzug in das Viertelfinale der Fußball-EM.

27.06. Lionel Messi verkündet nach dem verlorenen Copa-America-Finale gegen Chile seinen Rücktritt aus den Nationalteam Argentiniens.

JULI

01.07. Der Wechsel von Zlatan Ibrahimovic zu Manchester United ist perfekt.

02.07. Weltmeister Deutschland gewinnt im Elfmeterschießen gegen Italien und qualifiziert für das Halbfinale der Fußball-EM.

04.07. Basketball-Superstar Kevin Durant wechselt von den Oklahoma City Thunder zu Vizemeister Golden State Warriors.

06.07. Lionel Messi und sein Vater werden im Steuerstrafverfahren zu jeweils 21 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

07.07. Fußball-Weltmeister Deutschland scheitert bei der EM an Gastgeber Frankreich. Das Löw-Team unterliegt mit 0:2.

07.07. Kugelstoßerin Christina Schwanitz holt bei der Leichtathletik-EM in Amsterdam die erste von fünf deutschen Goldmedaillen. Auch Max Heß, David Storl, Cindy Roleder und Gesa Felicitas Krause werden Europameister.

09.07. Angelique Kerber verliert das Wimbledon-Finale mit 5:7, 3:6 gegen die Weltranglisten-Erste Serena Williams.

10.07. Sportdirektor Matthias Sammer verlässt Fußball-Rekordmeister Bayern München «auf eigenen Wunsch».

10.07. Portugal wird nach einem 1:0 gegen Frankreich zum ersten Mal Fußball-Europameister.

11.07. Basketball-Star Tim Duncan beendet nach 19 Jahren seine Profikarriere in der NBA.

12.07. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominiert 425 Sportlerinnen und Sportler für Olympia in Rio.

20.07. Der norwegische Langläufer Martin Johnsrud Sundby verliert wegen zwei positiver Dopingtests seinen Tour-de-Ski-Gesamtsieg 2015.

21.07. Der Internationale Sportgerichtshof CAS schließt alle 68 russischen Leichtathleten für die Olympischen Spiele aus.

21.07. Fußball-Weltmeister Mario Götze wechselt vom FC Bayern München zurück zu Borussia Dortmund.

22.07. Nach Götze wechselt auch Weltmeister André Schürrle zu Borussia Dortmund.

24.07. Trotz der umfassenden Doping-Vorwürfe wird die russische Mannschaft nicht komplett von den Olympischen Spielen ausgeschlossen.

24.07. Christopher Froome gewinnt zum dritten Mal die Tour de France.

25.07. Die FIFA-Ethikkommission sperrt den früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach für ein Jahr von allen Fußballaktivitäten aus.

29.07. Kapitän Bastian Schweinsteiger beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

29.07. Sprinter Julian Reus läuft in 10,01 Sekunden erneut einen deutschen Rekord über 100 Meter.

31.07. Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Deutschland in Hockenheim.

AUGUST

03.08. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio kommen mit Baseball, Softball, Karate, Skateboard und Surfen fünf neue Sportarten ins Programm.

08.08. Uli Hoeneß kandidiert wieder für das Präsidentenamt beim FC Bayern München.

09.08. Fußball-Star Paul Pogba wechselt für eine Rekordsumme von 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United.

09.08. Real Madrid gewinnt mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen den FC Sevilla den europäischen Supercup.

10.08. Lionel Messi erklärt in der argentinischen Nationalmannschaft den Rücktritt vom Rücktritt.

14.08. Der FC Bayern München sichert sich nach einem 2:0 im Supercup bei Borussia Dortmund den ersten Titel der Saison.

15.08. Lukas Podolski erklärt nach 129 Spielen seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft.

15.08. Der langjährige FIFA-Präsident João Havelange stirbt im Alter von 100 Jahren.

17.08. Mario Gomez wechselt vom AC Florenz zurück in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg.

23.08. Der Internationale Sportgerichtshof CAS bestätigt den Komplett-Ausschluss der russischen Paralympics-Mannschaft.

25.08. Cristiano Ronaldo wird zum zweiten Mal nach 2014 zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

SEPTEMBER

01.09. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt wegen der WM-Affäre gegen Franz Beckenbauer, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt.

01.09. Torwart Manuel Neuer ist Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

04.09. Die deutschen Eishockey-Männer qualifizieren sich für die Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang.

06.09. Markus Rehm ist Fahnenträger der deutschen Mannschaft bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Rio de Janeiro.

07.09. Die Formel 1 wird an Liberty Media verkauft.

09.09. Angelique Kerber löst Serena Williams als neue Nummer eins der Tennis-Welt ab.

11.09. Angelique Kerber gewinnt als zweite deutsche Tennis-Spielerin nach Steffi Graf die US Open.

14.09. Der Slowene Aleksander Ceferin wird neuer Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

17.09. Die deutschen Basketballer qualifizieren sich mit einem Sieg in den Niederlanden für die EM 2017.

18.09. Die Paralympics in Rio de Janeiro gehen zu Ende. Deutschland holt insgesamt 57 Medaillen, 18 davon in Gold.

18.09. Viktor Skripnik wird bei Werder Bremen als erster Trainer der neuen Bundesliga-Saison beurlaubt.

18.09. Die deutschen Tennis-Männer bleiben nach einem 3:2-Sieg in der Davis-Cup-Relegation gegen Polen erstklassig.

25.09. Fußball-Bundesligist Hamburger SV trennt sich von Bruno Labbadia und stellt Markus Gisdol als neuen Trainer ein.

26.09. Der frühere US-Profi-Golfer Arnold Palmer stirbt im Alter von 87 Jahren.

29.09. Roms Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 scheitert nach einem Veto des Stadtrats endgültig.

OKTOBER

04.10. FIFA-Chef Gianni Infantino spricht erstmals von Plänen, die WM auf 48 Teams auszudehnen.

04.10. Der Internationale Sportgerichtshof CAS verkürzt die Sperre von Tennis-Spielerin Maria Scharapowa auf 15 Monate.

09.10. Triathlet Jan Frodeno triumphiert zum zweiten Mal in seiner Karriere beim Ironman auf Hawaii.

09.10. Mercedes gewinnt zum dritten Mal in Serie vorzeitig die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in der Formel 1.

11.10. Rom zieht seine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 offiziell zurück.

12.10. Radprofi Tony Martin sichert sich in Doha zum vierten Mal den WM-Titel im Einzelzeitfahren.

17.10. Der VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Dieter Hecking.

21.10. Angelique Kerber wird zur Tennis-Spielerin des Jahres gewählt. Sie beendet die Saison 2016 als Nummer eins der Welt.

23.10. Bei den Bauarbeiten für die Fußball-WM 2022 in Katar kommt ein Arbeiter ums Leben.

25.10. Der frühere brasilianische Fußball-Star und Weltmeister von 1970, Carlos Alberto, stirbt im Alter von 72 Jahren.

30.10. Angelique Kerber verpasst nach einer 3:6, 4:6-Niederlage gegen Dominika Cibulkova den Titel bei den WTA-Finals in Singapur.

31.10. Weltmeister-Trainer Joachim Löw verlängert seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund vorzeitig bis 2020.

31.10. Beim Frankfurt Marathon kommt es zum ersten Mal in 35 Jahren zu einem Todesfall.

NOVEMBER

01.11. Deutschlands Rekord-Torschütze Miroslav Klose beendet seine Karriere als aktiver Fußballer und wird Trainer-Praktikant beim DFB.

03.11. Jürgen Klinsmann wird Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

04.11. Reinhard Grindel wird vom DFB-Bundestag einstimmig als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes bestätigt.

05.11. Andy Murray löst Novak Djokovic nach 122 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste ab.

06.11. Der FC Ingolstadt trennt sich nach dem Fehlstart in die Fußball-Bundesliga von Trainer Markus Kauczinski.

11.11. Fußball-Weltmeister Deutschland schlägt San Marino in der WM-Qualifikation mühelos mit 8:0.

11.11. Der frühere Dortmunder Fußball-Nationalspieler Alfred «Aki» Schmidt stirbt im Alter von 81 Jahren.

14.11. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird in Rom von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen.

15.11. Usain Bolt verkündet noch einmal, nach der WM 2017 in London seine Karriere beenden zu wollen.

19.11. Aufsteiger RB Leipzig übernimmt nach dem 11. Spieltag erstmals die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

20.11. Tennis-Profi Andy Murray wird in London ATP-Weltmeister und bleibt damit zum Jahresende die Nummer eins der Welt.

21.11. Der US-Fußballverband gibt die Trennung von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann bekannt.

22.11. Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson kündigt seinen Abschied nach der WM im Januar 2017 an.

25.11. Uli Hoeneß ist wieder Präsident des FC Bayern München.

26.11. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft beim Confed Cup 2017 auf Australien, Chile und den noch unbekannten Afrikameister.

27.11. Nico Rosberg wird zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Dafür genügt dem Wiesbadener ein zweiter Platz beim Finale in Abu Dhabi.