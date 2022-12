Al-Rajjan (dpa) - Geboren ist Walid Regragui in Corbeil-Essonnes, einer kleinen Gemeinde am Ufer der Seine. Seine Spielerkarriere verbrachte der Sensationstrainer dieser Fußball-WM zu großen Teilen bei französischen Vereinen. Und doch stand für den 47-Jährigen nie in Zweifel: "Niemand kann meinem Land mein Herz nehmen".

Ein Satz, den Tausende andere Marokkaner in Paris, Marseille und