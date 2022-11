Doha (dpa) - Nach einer über 30 Tage dauernden "fantastischen Vorbereitung" auf die Weltmeisterschaft in Katar sei "Solidarität das Wichtigste und unser Teamspirit ist großartig", betonte der 54 Jahre alte Franzose am Montag bei der Presskonferenz zur Partie am 22. November (11.00 Uhr MEZ/MagentaTV) im Lusail-Stadion.

"Ich denke, wir werden leiden, aber das kennen wir", meinte Renard