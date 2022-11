Al Wakrah (dpa) - Die elf Starter vom Montag sowie Einwechselspieler Callum Wilson absolvierten innen ein anderes Programm. James Maddison, der zuletzt mit Knieproblemen kämpfte, trainierte ebenfalls nicht mit dem Team.

Mit dem deutlichen Sieg über die Asiaten sind die Engländer so gut wie noch nie in eine WM gestartet. Am Freitagabend (20.00/ARD und MagentaTV) geht es in Al-Chaur gegen