Al-Wakra (dpa) - Kroatien hat in einem Elfmeter-Krimi ein frühes Scheitern bei der WM abgewendet und darf mit Starspieler Luka Modric auf eine Wiederholung von 2018 hoffen. Der Vize-Weltmeister gewann sein Achtelfinale in Al-Wakra mit 3:1 im Elfmeterschießen gegen Japan und verhinderte so den ersten Viertelfinal-Einzug der Blue Samurai.

Mario Pasalic verwandelte den entscheidenden