Turnier in Katar

Am dritten Spieltag der WM in Katar gibt es Fußball satt: Gleich vier Begegnungen stehen am Dienstag auf dem Programm, dabei wollen zwei Mitfavoriten auf Anhieb ihre Titelreife unter Beweis stellen. Der amtierende Weltmeister Frankreich und Copa-América-Champion Argentinien greifen ins Wettkampfgeschehen ein.