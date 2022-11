Frankfurt/Main (dpa) - Hansi Flick hält eine Rede. Gleich nach dem Frühstück begrüßt der Bundestrainer seine WM-Spieler am Montagmorgen mit einer Ansprache im Teamhotel am Frankfurter Flughafen.

"Es wird keine großen Worte geben", sagte Flick der Deutschen Presse-Agentur. "Das kommt dann in Katar", kündigte der 57-Jährige an. Im Endspiel am 18. Dezember in Doha soll zum fünften Mal der