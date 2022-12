Lothar Matthäus hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft vorgeworfen, die Debatte um die vom Weltverband FIFA verbotene "One Love"-Binde nicht in den Griff bekommen zu haben. "Der DFB hat es fahrlässig verpasst, rechtzeitig eine klare Entscheidung zu fällen, damit der Fußball im Fokus stehen kann", schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung.