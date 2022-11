Al Wakrah (dpa) - Der 29 Jahre alte Angreifer sei für die Partie am Freitagabend (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Al-Chaur einsatzfähig, sagte Southgate in einem Interview dem TV-Sender ITV. "Es geht ihm gut. Er hat mehr individuell gearbeitet. Er ist fit für das Spiel. Manchmal muss man sich etwas anschauen, aber es war alles gut. Es geht weniger um den Knöchel, mehr um den Fuß", beschrieb

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen