Doha (dpa) - Deutschland hat Jamal Musiala und Youssoufa Moukoko - Spanien mehr als doppelt so viele junge Toptalente und mögliche künftige Weltstars, die sich teilweise schon beim FC Barcelona behaupten.

Die Auswahl von Luis Enrique geht bei der Fußball-WM in Katar in den Gruppengipfel am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen die DFB-Auswahl mit Assen wie Gavi, Pedri, Ansu