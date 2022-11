Al-Schahania (dpa) - Nach dem Schlusspfiff der Partie gegen Ghana ging Portugals Superstar zu seinem Keeper und legte ihm tröstend den Arm um die Schulter. "Wir haben gewonnen, es ist ok", sagte Ronaldo zu ihm. Videos der Szene nach dem knappen 3:2 Portugals zum WM-Auftakt kursierten in den sozialen Netzwerken und in portugiesischen Medien.

"Du musst lachen, wir haben gewonnen", forderte