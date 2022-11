Al Wakrah (dpa) - Der 26-Jährige trainierte erstmals seit Ankunft der Three Lions in Al Wakrah wieder mit der Mannschaft, nachdem er zuletzt Knieprobleme hatte. Für das finale Gruppenspiel gegen Wales könnte Maddison am Dienstag (20.00 Uhr) zu einer Option werden.

Die Startelf vom ernüchternden 0:0 gegen die USA befasste sich am Samstag nur mit Regeneration. Im Duell mit Wales ist der