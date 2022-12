Al-Chaur (dpa) - "Gelungene Premiere für Stéphanie Frappart bei der Weltmeisterschaft", titelte das renommierte französische Fachblatt und beschrieb den ersten Einsatz einer Unparteiischen in der Geschichte bei einer Fußball-WM der Männer so: "Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ohne Zweifel, aber ein großer für die Stellung der Frau in der Sportwelt."

Frappart hatte am