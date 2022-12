Lusail (dpa) - Hervé Renard lächelte beim Gedanken zurück an diesen einen Moment in der Kabine. "Ich habe sie zu dieser Weltmeisterschaft beglückwünscht", antwortete der Nationaltrainer Saudi-Arabiens nach dem bitteren WM-Aus auf die Frage, was er seinen Spielern nach dem Schlusspfiff gesagt habe.

"Aber wir haben es heute nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen." Das habe als Ansprache