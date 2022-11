Doha (dpa) - Natürlich hatte er noch Zeit für ein paar Selfies. Der oft als knorrig geltende Louis van Gaal gab sich vor dem WM-Auftakt seiner Elftal betont gelassen und erfüllte bestens gelaunt die Wünsche nach digitalen Erinnerungen.

Das Turnier in Katar, in das die Niederlande am 21. November (17.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Afrikameister Senegal startet, soll zum