Doha (dpa) - "Kanada ist in der Lage, sein bestes Team auf Feld zu schicken. Fonzie ist fit", sagte Herdman in Doha vor dem Spiel am Mittwoch gegen Belgien (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV). "Es ist toll, ihn wieder mit einem großen Lächeln im Gesicht zu sehen."

Für Kanada ist es das erste WM-Spiel seit 1986. "Die Spieler sollen es genießen", sagte Herdman, der zuvor Kanadas Frauenteam