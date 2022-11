Fußball-WM in Katar

Ein deutsches WM-Tor bejubeln und dabei Bier trinken - in Katar bislang ein seltenes Erlebnis. Der "German Speaking Stammtisch" in der Hauptstadt Doha zitterte am Sonntag vor zwei Großleinwänden mit der deutschen Elf im Spiel gegen Spanien, während auf der Terrasse eines Luxushotels Alkohol ausgeschenkt wurde.