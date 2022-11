Doha (dpa) - Rekordweltmeister Brasilien kann mit einem Sieg gegen die Schweiz den frühzeitigen Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schaffen. Dass die Südamerikaner dabei am Montag auf ihren Superstar Neymar verzichten müssen, macht die Aufgabe jedoch nicht einfach.

Zuvor erwartet Kamerun den Gruppenletzten Serbien. In Gruppe H treffen Südkorea und Ghana