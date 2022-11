Lusail (dpa) - Lionel Messi stemmte die Hände in die Hüften und ertrug das Abklatschen der freudetrunkenen Sensationssieger aus Saudi-Arabien mit Fassung.

Mit versteinerter Miene verschwand der Superstar vom Ort der Auftakt-Blamage seiner letzten WM. Die 1:2 (0:1)-Pleite der argentinischen Mitfavoriten am Dienstag in Lusail zum WM-Auftakt in Katar war nicht weniger als eine bittere