EILMELDUNG 21:58 Uhr

Titelverteidiger Frankreich im WM-Finale - 2:0 gegen Marokko

Frankreich steht im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch im Halbfinale gegen Außenseiter Marokko mit 2:0 (1:0) und trifft am Sonntag auf Argentinien.