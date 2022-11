Doha (dpa) - Bei der Verkündung der Zuschauerzahlen wurde bei den ersten vier Spielen in Katar eine weitaus höhere Zahl genannt, als die Arenen eigentlich an Kapazität haben sollten. Schönrechnerei? Manipulation? Wohl nicht. Vor der WM hatte der Weltverband FIFA für alle Stadien offensichtlich gerundete Kapazitäten angegeben, dies wurde am Dienstag korrigiert.

