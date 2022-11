Al-Rajjan (dpa) - Gianni Infantino bekam die "One Love"-Kapitänsbinde live und in Farbe präsentiert.

"Dann hat er mich auch auf die Binde angesprochen, ob das die Binde ist, dann habe ich ihm gesagt: 'Und ist nicht so schlimm wie sie denken, oder?'", berichtete Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin von ihrem Platzwechsel beim deutschen WM-Spiel im Katar am Vorabend im