Doha (dpa) - Die alte Garde um Uruguays Stürmerstar Luis Suarez ist mit einer enttäuschenden Nullnummer in die WM gestartet.

Die Südamerikaner verpassten beim 0:0 in Doha gegen Südkorea den erhofften Auftaktsieg und müssen sich in den nächsten Gruppenspielen gegen Portugal und Ghana steigern, um zum vierten Mal in Serie das WM-Achtelfinale zu erreichen. Ein Punkt, der aber auch Südkorea