Al-Chaur (dpa) - In der Hitze von Al-Wakrah kommt Jude Bellingham aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Der rasante Aufstieg vom BVB-Bubi zum Weltklassespieler mit WM-Stammplatz in Englands Nationalteam erfolgte für den Super-Youngster in gerade einmal zwei Jahren.

"Ein exzellenter Zeitpunkt, mein erstes Tor für England zu schießen. Ein weiterer Traum hat sich für mich erfüllt", sagte