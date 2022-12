Al-Rajjan (dpa) - Lionel Messi versieht seine beeindruckende Karriere mit einer weiteren Meileinstein-Zahl: Er steigt an diesem Samstag in den 1000er-Club auf. Mit 35 Jahren absolviert der Argentinier im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Australien das 1000. Pflichtspiel als Profi.

Der Anfang und die Barça-Ära

Am 16. Oktober 2004 feiert