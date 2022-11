Al-Rajjan (dpa) - Seinen Kummer behielt Marcus Rashford lange für sich. Trainer Gareth Southgate hatte deshalb keine Ahnung, was seinen Stürmer in den vergangenen WM-Tagen so sehr bewegte. Erst als Rashford beim 3:0-Sieg gegen Wales traf, zeigte er mit den Fingern in Richtung Himmel und offenbarte später den Grund dafür.

"Ich habe vor ein paar Tagen einen meiner Freunde verloren wegen