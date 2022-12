Japans nächster großer Fußball-Coup bei der WM in Katar hat auch die heimische Bevölkerung in Begeisterung versetzt. Trotz der ungünstigen Anstoßzeit (Ortszeit Tokio 4.00 Uhr) feierten zahlreiche Menschen in der Nacht zum Freitag das 2:1 (0:1) gegen Spanien, das Japan den Gruppensieg und der DFB-Elf das Vorrundenaus bescherte.