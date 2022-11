Al-Shamal (dpa) - Am Tag der WM-Eröffnung in Katar steigt auch die Anspannung und Vorfreude im Kreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Man kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Wir sind alle einen Ticken mehr angespannt", sagte Bayern-Profi Serge Gnabry in Al-Shamal.

Die deutschen Spieler müssen sich noch bis Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gedulden, bis sie in Doha