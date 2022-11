Al-Shamal (dpa) - Der Bundestrainer wird am 24. November um 10.00 Uhr MEZ Fragen in einer digitalen Runde beantworten, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Ursprünglich war geplant gewesen, dass einer der Assistenten aus dem Trainerstab am Tag nach den Partien zur Presse spricht.

Das deutsche Team steht bereits massiv unter Druck. Nach dem eigenen Fehlstart und dem 7:0 Spaniens gegen