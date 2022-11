Die Stadien für die Weltmeisterschaft

In acht großen Fußballstadien wird die Weltmeisterschaft ausgetragen. Die meisten davon wurden extra für die WM neu gebaut. Denn zuvor war Fußballschauen in Katar nicht so besonders angesagt.



Das Eröffnungsspiel am 20. November findet im Al-Bait Stadion statt. Seine Form erinnert an die traditionellen Zelte der Nomaden in Katar. Auch andere Stadien spiegeln die Kultur in Katar wieder. Das Finale wird im Lusail Stadion vor 80 000 Menschen sein.



Eines der Stadien ist nach dem Baustein-Prinzip gebaut. Das heißt, es kann nach der WM ganz abgebaut werden. Ein anderes soll zur Hälfte wieder abgebaut werden. Das Lusail Stadion hingegen soll zu einem Ort mit Schulen, Läden, Cafés und Sportanlagen werden.