"Möchte man einen neuen Liefervertrag abschließen, sind derzeit die Preise in der Strom- und Gasgrundversorgung niedriger als die Preise für Sonderverträge", sagt Rico Dulinski von der Verbraucherzentrale Brandenburg in Potsdam.

"Der Energiemarkt hat sich komplett umgekrempelt", sagt Sylvia Scheibenberger von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Ulm. Die Empfehlung, dass ein regelmäßiger Wechsel des Anbieters Geld spare, gelte nicht mehr. "Wenn Sie einen alten Vertrag haben, ist der meist günstiger als ein neuer", sagt auch Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des gemeinnützigen Verbraucherportals Finanztip in Berlin.

Heizen kommt die Deutschen in diesem Jahr teuer zu stehen, so viel steht fest. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox zahlen Neukunden zurzeit für eine Kilowattstunde Gas im Durchschnitt deutlich mehr als 20 Cent. Auch Strom ist teurer geworden. Nun könnten selbst treueste Kundinnen und Kunden auf die Idee kommen, sich nach einem neuen Versorger umzuschauen. Dabei gilt: Sichere Tipps aus den vergangenen Jahren sind nicht mehr aktuell. So gehen Sie in der Praxis vor:

Von Sandra Ketterer

